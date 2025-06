Getty Images

CorSport - Ivan Provedel nel mirino della Juventus? Cosa filtra

un' ora fa



La Juventus dalle parti della Continassa inizia a prepararsi a una probabile partenza di Mattia Perin, che potrebbe decidere di lasciare Torino per andare a giocare altrove con maggiore continuità ricoprendo probabilmente il ruolo di portiere titolare, le estimatrici non sembrano mancare al momento.



Secondo il Corriere dello Sport per sostituirlo i bianconeri pensano tra gli altri anche a Ivan Provedel, che in questa stagione ha lentamente perso il suo posto da titolare alla Lazio. La Juventus quindi potrebbe puntare sul portiere della Lazio, situazione da monitorare.