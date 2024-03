Italia, i possibili convocati per l'europeo

Attesa per conoscere la lista dei giocatori convocati da Luciano Spalletti per i prossimi impegni dell'Italia (il 21 a Miami contro il Venezuela, il 24 a New York con l’Ecuador). Venerdì prossimo le convocazioni. Spalletti aspetterà il turno di campionato e le coppe con un occhio di riguardo per i club.Manca un vero erede di Bonucci. In quel ruolo ci sono solo Scalvini, Mancini e forse. Capitolo esterni,verrà chiamato Bellanova. Cristante, Jorginho, Locatelli, Frattesi e Barella sicuri di andare all’Europeo, scrive il Corriere dello Sport. Un posto o due da assegnare: scontato il rientro di Lorenzo Pellegrini, rilanciato da De Rossi. Il ct aspetta Rovella (fermo per la pubalgia) e cerca trequartisti. La tournée potrebbe servire per studiare uno tra Colpani, Gaetano e Folorunsho. Le ali sono conosciute: El Shaarawy è nelle grazie del ct. In attacco Raspadori al sicuro, verrà messo alla prova Retegui. Scamacca è in bilico. Immobile (preconvocato) si giocherà l’Europeo a maggio, ma ora potrebbe anche rientrare.è fermo.