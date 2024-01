A pochi giorni da Inter-Juve Il Corriere dello Sport torna a parlare del presidente del club nerazzurro Steven, al lavoro per rifinanziare il debito pattuito conormai tre anni fa: "Portare avanti una stagione così importante, in mezzo a tanta incertezza, non può essere semplice. Merito quindi alla dirigenza di viale Liberazione che si adopera perché l'intera "macchina" nerazzurra proceda come se nulla fosse. E il rendimento di Lautaro e compagni è la migliore dimostrazione dell'efficacia del lavoro in questo senso. Peraltro, da Nanchino, su questo tema, non arrivano input particolari. Steven manca da Milano dalla scorsa estate. Non ci sono segnali che possa sbarcare in Italia in tempi brevi. Niente è cambiato, però, nel suo atteggiamento: si comporta come se non ci fossero scadenze, come se la continuità nella proprietà del club non fosse in dubbio, ma scontata".