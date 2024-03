La permanenza di Stevennella carica di presidente dell'Inter solleva interrogativi sulla conformità alle normative federali, come riporta il Corriere dello Sport. Dopo la sentenza della Corte d'Appello di Milano che ha concesso alla China Construction Bank il diritto di richiedere un credito da 320 milioni anche in Italia, sorge la domanda se Zhang rispetti i requisiti di onorabilità imposti dalle Norme Organizzative Interne della FIGC. Queste norme richiedono ai dirigenti di club di non essere in stato di fallimento. Sebbene non sia stata dichiarata una bancarotta personale, è evidente che Zhang si trovi in una situazione prossima all'insolvenza. Il debito verso la banca cinese è stato dichiarato esigibile, ma non vi sono redditi o asset in Italia per soddisfarlo. La banca ha persino intentato un'azione legale per ottenere compensi da Zhang non deliberati dall'Assemblea.