Inter, la situazione

Inter, la mossa di Oaktree

con segnali che indicano un possibile interesse da parte dinel rilevare il club. I sondaggi iniziali da parte di potenziali acquirenti sembrano essersi trasformati in manifestazioni d'interesse più concrete. Questo evidenzia la complessità della situazione tra Stevene Oaktree. Il fondo americano ha imposto una scadenza entro il 20 maggio per la restituzione dei, più altri 100 di interesse, e non sembra disposto a concedere ulteriori proroghe, come riporta il Corriere dello Sport.Tuttavia, Oaktree avrebbe aperto a Suning nelle trattative, anche se questo gesto sembra essere un ultimatum che costringe il presidente Steven Zhang in una posizione difficile. La possibilità di una proroga sarebbe finalizzata esclusivamente alla conclusione delle trattative tra Suning e un nuovo investitore, garantendo così al fondo americano l'accesso a capitali freschi e la probabilità di recuperare il denaro prestato a Zhang. In caso di mancato rispetto di questa condizione e senza la restituzione del prestito, Oaktree potrebbe procedere con l'acquisizione della maggioranza delle azioni dell'Inter.Attualmente non sono in corso trattative tra Suning e altri potenziali acquirenti. A meno di due mesi dalla scadenza del prestito, sarebbe necessario avviare una negoziazione che non è stata intrapresa negli ultimi tre anni. L'interesse da parte di possibili investitori si è infranto sulle richieste di Zhang junior, che ha inizialmente valutato la società per un miliardo di euro, ma ora chiede 1,2 miliardi. È improbabile che Oaktree accetti un approccio così informale. Se ha posto tale condizione, è probabile che richieda un impegno concreto verso la cessione delle azioni, con un calendario preciso da rispettare.Non è una coincidenza che Steven Zhang, sempre con il supporto di Goldman Sachs, abbia ricominciato a cercare finanziamenti da una serie di fondi, soprattutto statunitensi. Aveva offerto a Oaktree di restituire immediatamente i 100 milioni di interessi, pur di ottenere un'estensione di due o tre anni, aumentando il tasso dal 12 al 16%. Di fronte al rifiuto iniziale, ha persino offerto il 20%, chiedendo solo un anno di proroga. Tuttavia, le resistenze del fondo americano sono rimaste salde, costringendolo a esplorare altre opzioni.In realtà, Oaktree non sembrava interessata ad assumersi la responsabilità dell'Inter, il che era uno dei punti su cui Zhang junior contava per ottenere il rinnovo del prestito. Il fondo statunitense ha però valutato che, anche concedendo più tempo, ci sarebbe stata una scarsa probabilità di recuperare i soldi. Ha quindi deciso di procedere con l'escussione del pegno per concentrarsi sulla vendita dell'Inter. C'è del movimento in atto.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.