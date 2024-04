Mancano solo 21 giorni alla data di scadenza del prestito concesso daper l'a Steven, che spera ancora - ma forse con poche speranze - di ottenere una dilatazione. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, all'attuale presidente nerazzurro è stato comunicato che i tempi potranno essere allungati (per non più di un anno in ogni caso) soltanto davanti a un percorso già avviato per la cessione del club o eventualmente per chiedere un nuovo finanziamento, con conseguente restituzione dei 380 milioni alla stessa Oaktree.