Il valore stimato dell'Inter: il 'confronto' con la Juve

Quattro mesi. Questo il lasso di tempo che precede la scadenza del prestito dell', che rileverà le quote della società (Great Horizon il suo nome) al vertice della catena che controlla il club. Quote che di fattoha dato in pegno quale "garanzia", in attesa di capire tramite una perizia se il valore del bene trasferito sia superiore a quello del debito, cosa che obbligherebbe il creditore (Oaktree appunto) a liquidare la differenza.Lo scrive Il Corriere dello Sport, che spiega: "Non è da temere che la procedura si trascini a lungo, tenendo l'Inter in condizioni di incertezza, perché l'escussione del pegno sarà pressoché immediata e solo dopo, in base all'esito della perizia, verranno regolati i rapporti residui tra Oaktree e Zhang senza mettere in discussione il passaggio di proprietà del club"."Se il valore stimato dell'Inter sarà inferiore ai circa 400 milioni dovuti a Oaktree, rischia di perdere il club a zero senza possibilità di appello. Ogni eventuale eccedenza, invece, gli sarà ovviamente riconosciuta" spiega ancora il quotidiano, prendendo poi come riferimento ladella(630 milioni) per ipotizzare il valore del club nerazzurro. "Sommando l'indebitamento finanziario "allargato" della Juve ai debiti non correnti (405,6) risultanti al 30 settembre si ottiene 1,036 miliardi. Se ipotizziamo che l'Inter valga quanto la Juve (benché quest'ultima disponga di una base più ampia di ricavi commerciali, cioè ricorrenti) sottraendo 534 milioni di indebitamento allargato e sommando la cassa raggiungeremmo 602 milioni che lascerebbero Zhang con un buon margine. Bisogna tuttavia considerare le perdite pregresse che un compratore dovrà ripianare per ricostituire il patrimonio (come minimo 120) che potrebbero tuttavia compensarsi con i finanziamenti erogati dallo stesso Zhang. Tutto però dipenderà quindi dalle stime del valutatore che dovrà anche considerare la qualità di un attivo che ha beneficiato (212 milioni) della rivalutazione del marchio. Insomma, la partita finale per Zhang non pare scontata".Lunedì di vigilia e lunedì di Osservatorio Romano. Saremo in diretta domani dallecon Marcello Chirico e Cristiano Corbo per le ultime di mercato e un ampio pre partita.