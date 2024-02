L'Inter vince contro l'Atalanta tra le polemiche , con le proteste dei dirigenti bergamaschi. Questa la moviola del Corriere dello Sporti: "Non bene la partita di Colombo, due OFR in campo che si potevano - in un verso o nell’altro - evitare. Peggio la partita dell’assistente n. 2, Zingarelli: con la GLT, o sei sicuro al 100% che il pallone sia uscito oppure si sta con la bandierina abbassata. Ok il rigore dato dopo OFR (la seconda) all’Inter: il pallone non è mai uscito (la GLT è impietosa, resta sempre sulla linea pieno), il pallone calciato da Dumfries finisce sul braccio destro di Hateboer largo. Il dubbio nasce dalla segnalazione dell’assistente: possibile l’intervento del VAR? Sì, perché Colombo fischia comunque dopo il tocco di mano."