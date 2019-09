Lorenzo Insigne ha giocato il primo tempo di Juventus-Napoli nonostante avesse avvertito un problema muscolare nel riscaldamento prima del fischio d'inizio. Nei primi 45 minuti il capitano degli azzurri non ha brillato per questo motivo e, all'intervallo, è stato costretto al forfait, sostiuito da Hirving Lozano, che ha guidato la rimonta fino al momentaneo 3-3. Insigne, tra primo e secondo tempo, sarebbe scoppiato a piangere in spogliatoio, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, perché il problema al flessore non gli consentiva di tornare in campo.