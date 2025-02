AFP or licensors



Infortunio Douglas Luiz, il retroscena

Douglas Luiz è ancora alle prese con l'affaticamento muscolare alla coscia sinistra rimediato la settimana scorsa e che già gli ha fatto saltare la gara contro l'Inter. Il centrocampista brasiliano infatti ha rimediato questo problema nel corso della sfida di andata quella all'Allianz Stadium, proprio contro il PSV che i bianconeri affronteranno nuovamente questa sera. Douglas però non sarà a disposizione, non convocato.Infatti, stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, il centrocampista ieri in rifinitura ci avrebbe provato fino all'ultimo a strappare una convocazione per questa sera, ma alla fine si è dovuto arrendere.