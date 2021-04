"Incubo Covid su Juve-Napoli! Terzo bianconero positivo: paura per la partita". Titola così il Corriere dello Sport, in prima pagina nell'edizione in edicola domani mattina. E prosegue: "Dopo Demiral e Bonucci un altro caso tiene in ansia il club. Oggi il molecolare". Intanto, Dybala, Arthur e McKennie torneranno dopo la punizione, potranno essere a disposizione per la gara con gli azzurri, a patto che il Covid dia scampo a tutti i protagonisti e consenta il regolare svolgimento della gara, già rinviata in due occasioni. Dal 4 ottobre al 17 marzo per arrivare al 7 aprile, forse.