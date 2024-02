L’amministratore dellha messo da parte l’imbarazzo e ha incontrato ieri il pari ruolo di A22, Reichart, la società che sta promuovendo la Superlega. "Siamo allineati alle altre grandi Leghe europee - ha detto De Siervo , ho ribadito nella riunione la contrarietà alla Superlega, coerentemente con le varie pronunce del 2019, 2021 e 2023", Pietra tombale sulla questione? Solo formalmente, come scrive il Corriere dello Sport. Non è stato un vertice improvviso. La Lega ha tenuto a precisare come fosse stato comunicato alle società nell’ultima assemblea e che la richiesta fosse partita direttamente da Reichart. Come a voler dire: “noi che potevamo fare?”, si legge sul quotidiano.