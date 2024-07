Karimdelè uno dei nomi chesta valutando per rinforzare il reparto degli esterni offensivi della. Secondo quanto riferito da Corriere dello Sport, ilchiede almeno tra i 30 e 40 milioni per il suo giocatore, autore di una buona stagione con la casacca dei tedeschi.. Ciò però non esclude l'ipotesi addio, specie nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta giusta per l'ala tedesca classe 2002.