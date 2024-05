Juventus, l'eredità di Allegri è un patrimonio vero

. Apre così il Corriere dello Sport, che poi prosegue: però è solo apparenza, figlia dell’illusione dei social, perché Allegri resta lontano da un frastuono che ha abbandonato quattro anni fa, e nella vita reale della Continassa si continua a mostrare con la solita sicurezza. Gli hanno chiesto la Champions e quella sta portando in dote alla Juve che verrà e lo stesso proverà a fare con la Coppa Italia, dopo essersi garantito la finale, come da "obiettivi chiari" di inizio stagione. Il noto è nelle giuste ambizioni della piazza, che però fanno spesso a pugni con la realtà: come si legge, anche se in panchina c’è lo stesso allenatore delle due finali di Champions e di 5 dei 9 scudetti di fila, in campo non ci sono più Bonucci, Chiellini, Barzagli, Pirlo, Pogba, Tevez, Morata e tanti altri.Basta una vittoria per chiudere la pratica SuperChampions, forse già la prossima contro la Roma, che porterebbe la Juve a +9 dai giallorossi quinti con tre partite da giocare e con il vantaggio degli scontri diretti. Se a Vlahovic e compagni non dovesse riuscire il colpaccio, ci sarebbero comunque 10 giorni di fuoco per mantenere il margine dalle inseguitrici: dal 6 al 15 maggio, cioè dalla Roma... alla finale di Roma di Coppa Italia, con in mezzo la Salernitana già retrocessa che farà visita allo Stadium. Insomma, obiettivi ormai prossimi, che non arrestano i dibattiti sul valore della stagione bianconera e sul futuro. Sufficiente il terzo posto, senza coppe? Per i conti sì: il pass Champions vale 30 milioni, quello per il Mondiale forse 50, la Coppa Italia dai 5 agli 8 a seconda di come finirà, la final four di Supercoppa in Arabia da 2 a 8 e c’è pure una cifra che oscilla dai 17 ai 20 milioni per la posizione in A (2ª o 3ª) da riscuotere insieme alla fetta di torta dei diritti tv. Soldi buoni anche per il mercato di Giuntoli, che farà, probabilmente, con un altro allenatore. Il prossimo ciclo tecnico sarà triennale e il livornese ha il contratto fino al 2025; quindi o rinnova o parte, e la seconda strada sembra essere stata già intrapresa alla luce dei contatti con Motta e di quel feeling sempre vivo con Conte, scrive il Corriere.