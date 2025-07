CorSport - Hjulmand ha detto sì alla Juventus: asse caldo con lo Sporting

GETTY

Juventus, Hjulmand può arrivare?

La Juventus aspetta di cedereper poi dare a Igor Tudor un nuovo centrocampista. Il club ha sondato diversi profili ma nella lista il numero uno è Hjulmand dello Sporting Lisbona, che ha le caratteristiche giuste per il tecnico croato. Arrivano novità sulla situazione del centrocampista ex Lecce.Hjulmand infatti, come riferisce il Corriere dello Sport, ha detto sì alla Juve. Il centrocampista vuole i bianconeri e, in questa fase, ha dato totale priorità al ritorno in Italia. La scelta è stata fatta nei giorni scorsi, consapevole dell'interesse che c'è da parte della Juve nei suoi confronti.

Il danese continua ad essere il preferito per il ruolo di mediano. Forte della volontà del giocatore, ora, scrive il quotidiano, la Juve cercherà di abbassare le richieste dello Sporting CP, con cui c’è un dialogo diretto anche per Alberto Costa. Il club portoghese rivendica la clausola da 80 milioni o, comunque, un prezzo di partenza sui 50-60 milioni di euro. Valutazione quindi molto alta.