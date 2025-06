CorSport - Hancko spera ancora in una chiamata della Juventus

AFP via Getty Images

Hancko-Juventus, c'è una speranza

spera ancora in una chiamata dalla Juventus . Lo riporta Il Corriere dello Sport, secondo cui lo slovacco è comunque un serio obiettivo dell'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo che, in riferimento appunto alle strategie di mercato per la difesa, potrebbe andare a creare un intreccio interessante con lo stesso club bianconero: dalla società araba, infatti, potrebbe liberarsi lo spagnolo Aymeric Laporte, che ha manifestato l'intenzione di tornare in Europa dopo due anni in Arabia ed è stato individuato come un possibile rinforzo da Damien Comolli.

Hancko sembrava a un passo dalla Juve a gennaio, quando però Cristiano Giuntoli preferì non affondare il colpo di fronte alla richiesta del Feyenoord di circa 5 milioni di euro in più rispetto all'offerta. Allora alla Continassa si decise di puntare su Lloyd Kelly, ma col senno in poi rimane il rimpianto per l'ex Fiorentina. Che sì, rimane in attesa di una chiamata da Torino, ma non per questo rimane immobile tra illusioni e speranze.