Cristianosi sta muovendo sul mercato per creare lache verrà, quella conallenatore. Molto però potrebbe passare dalle cessioni, che finanzieranno il mercato in entrata. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, sono diversi i giocatori che potrebbero essere ceduti.è uno di questi, così come. Non sono da escludere anche i vari. Occhio anche ar. Tra quelli valorizzati in prestito si sonoe ancheche rientreranno a breve a Torino.