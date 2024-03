La Juventus fa sapere tramite i dirigenti più esposti (Scanavino e Giuntoli) di essere «soddisfatta» del lavoro di Massimiliano Allegri, riferisce il Corriere dello Sport. Max ha lanciato personalmente 19 giovani: il primo fu Nicolussi Caviglia (8 marzo 2019), l’ultimo è stato Cerri (12 febbraio 2024) nella notte del ko con l’Udinese in cui lo scudetto è definitivamente sfumato. E viaggia alla media di 5 esordienti l’anno. Nella conferenza stampa pre Lazio-Juventus, Allegri ha proprio parlato della fiducia mostrata dalla società nelle ultime dichiarazioni. QUI I DETTAGLI SULLA SITUAZIONE Allegri ha ancora un anno di contratto con la Juventus ma al momento c'è incertezza sul suo futuro. Le parti non ne hanno ancora parlato e aspettano prima di tutto che la squadra ottenga la qualificazione in Champions League..