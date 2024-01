Juve, i dettagli dell'offerta a Felipe Anderson

Titoli di coda. Sono quelli che stanno scorrendo sulla storia tra Felipe Anderson e la Lazio: il brasiliano se ne andrà a parametro zero e senza rinnovare il contratto, come sa benissimo la Lazio senza aver ancora ricevuto una comunicazione ufficiale, a fine stagione. E' quanto riporta il Corriere dello Sport, che sottolinea come i margini di ripensamento siano solo teorici. Tempo e riflessione sono le richieste dell'esterno al momento, in attesa di capire se per caso Lotito deciderà di alzare e ritoccare l’offerta di rinnovo (3,5 milioni compresi bonus sino al 2027). Questa, però, è un’ipotesi non contemplata a Formello.Intanto, sottolinea il quotidiano:Il retroscena? Giuntoli lo stima dai tempi in cui Sarri allenava il Napoli e completerebbe il reparto offensivo, potrebbe giocare sia nel 3-5-2 o da esterno nel 4-3-3. La proposta dei bianconeri sarebbe da 4 milioni di euro all’anno sino al 2028. Ma un suo arrivo immediato sarebbe possibile? Oggi Lotito lo venderebbe solo per un assegno teorico da 25 milioni, ma capite bene che si tratta di una boutade o di una provocazione. Nessuno, anche con molti milioni in meno, si presenterà a bussare a Formello per un giocatore svincolato, chiosa il quotidiano.