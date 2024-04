JUVENTUS, FEDERICO CHIESA E L'IMPORTANZA DEL RINNOVO



RINNOVO FEDERICO CHIESA, LE CIFRE

Unisciti a noi per rimanere sempre aggiornato sul mondo Juve con le pagine social de IlBianconero

Segui la nostra pagina Instagram per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite

per le foto più esclusive e i momenti salienti delle partite Per le ultime notizie , analisi approfondite e contenuti esclusivi , non perdere la nostra pagina X ! Seguici su @ilbianconerocom

, approfondite e , non perdere la nostra pagina ! Seguici su Resta in contatto con la community e partecipa alle discussioni sulla tua squadra del cuore sulla nostra pagina Facebook

Ricevi tutte le ultime notizie direttamente sul tuo telefono tramite il nostro canale Whatsapp! Iscriviti ora per non perdere neanche un aggiornamento

Lo ricorderete tutti l'Europeo del 2021, quello in cui Federicoè diventato protagonista e trascinatore dell'Italia fino alla vittoria finale di Wembley. Quei momenti che probabilmente sono rimasti nel cuore di ogni italiano ma in particolare di Federico Chiesa. Il giocatore azzurro ha ilcon la Juventus nel 2025, quindi in pieno mondiale per club. Competizione a cui la Juventus è già qualificata.Come riferisce oggi il Corriere dello Sport, la volontà della Vecchia Signora sarebbe quella di prolungare il contratto del classe 1997 ex FiorentinaIn quella circostanza infatti potrebbe mettersi ulteriormente in mostra e per la Juventus diventerebbe fondamentale aver già raggiunto l'accordo per il rinnovo. Anche per riuscire a respingere gli eventuali forcing delle big d'Europa.La distanza tra la Juventus ed il giocatore sta proprio nelle cifre. Oggi Chiesa guadagna 5 milioni. A 26 anni punterebbe a strappare il contratto più oneroso della sua carriera, tuttavia questo non sarebbe in linea con le strategie societarie della nuova Juventus. Al momento non sembra cosi scontato il prolungamento ma la Vecchia Signora non vuole privarsi del talento di Federico.Non perderti neanche un momento del mondo Juventus, seguici ora su tutte le nostre piattaforme social!