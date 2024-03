Tra i giocatori il cui futuro alla Juventus è incerto, c'è Federico Chiesa, che ha un contratto fino al 2025 e quindi dovrà rinnovare per rimanere a Torino e non lasciare il club in estate o a zero tra un anno. L'attaccante italiano sta cercando di mettere da parte il periodo negativo e il gol a Napoli può essere la svolta. Tra pochi mesi ci sarà poi l'europeo con l'Italia che può cambiare anche le carte in tavola per il futuro. Se Chiesa giocasse un europeo da fuoriclasse, come già aveva fatto nel 2021, la Juve si troverebbe nella scomoda posizione di dover contrattare un rinnovo in poco tempo e con le big del continente pronte a scatenarsi, scrive il Corriere dello Sport.