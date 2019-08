Laè passata dalle parole ai fatti con Romelu. Un'azione di disturbo nei confronti dellsi è trasformata in interesse reale e, al momento, con Paulosul piatto in uno scambio da urlo con il Manchester United, che sembra potersi concretizzare, i nerazzurri resterebbero bloccati. Motivo per cui, secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Beppe, provando a convincere Dybala a rifiutare la corte dei Red Devils e a trasferirsi a Milano. L'amministratore delegato nerazzurro ha inviato messaggi al miele alla Joya, che ora potrebbe far saltare lo scambio con Lukaku., secondo Il Corriere. In questo modo metterebbe di fatto in difficoltà Fabio Paratici, che dovrebbe a quel punto riflettere su uno, altro grande obiettivo per rinforzare l'attacco bianconero. Per la felicità dell'attaccante argentino, che a più riprese ha lasciato intendere di voler vestire la maglia della Juventus a partire dalla prossima stagione. Oggi la Joya sbarca a Torino per incontrare Maurizio Sarri: da questo incontro dipenderà il futuro bianconero