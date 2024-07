Dybala, super offerta dall'Arabia: il pensiero del giocatore

L’Al Nassr, riferisce il Corriere dello Sport ha rimesso nel mirino Paulo Dybala. Offerto alla Joya un triennale da 20 milioni a stagione per tornare a far coppia con Cristiano Ronaldo come ai tempi della Juventus: la clausola rescissoria da soli 12 milioni (valida fino al 31 luglio) rende l’argentino un’opportunità invitante per i club stranieri.Al momento però, si legge, il fantasista non appare particolarmente intrigato dalla possibilità di andare a giocare nella Saudi Pro League e nicchia dinanzi alle avance saudite. Anzi, lo stesso Dybala si starebbe spendendo attivamente con De Rossi per convincere l’amico ed ex compagno Federico Chiesa (Juventus) a sbarcare nella Capitale, dove nei prossimi giorni è atteso Enzo Le Fée: