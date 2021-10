Un 4 in pagella. Senza storie. Ecco il giudizio del Corriere dello Sport in edicola sull'arbitraggio di: "Un errore pazzesco, il peggiore degli ultimi anni. Un errore che non può (non deve) appartenere a chi viene ritenuto il miglior arbitro italiano. Orsato prende una cantonata gigantesca, gli sarebbe bastato aspettare un attimo, meno di un secondo. Rigore su un gol significa concedere alla squadra che lo subisce una chance (puntualmente sfruttata). Ma l’internazionale di Schio commette un errore ancor più grande: dire a Cristante nel tunnel (e lo hanno sentito tutti, visto che è stato mandato su Dazn) «Vantaggio sul rigore non si dà mai. Adesso dai la colpa a me se hai sbagliato il rigore. No, eh?» significa mandare un messaggio diseducativo per gli arbitri giovani, un danno a tutto il movimento".