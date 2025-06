2025 Getty Images

CorSport - Due club vogliono Nico Gonzalez: la posizione della Juventus

un' ora fa



Il Corriere dello Sport questa mattina ha fatto il punto sul futuro di Nico Gonzalez, l'attaccante che la Juventus ha prelevato un anno fa dalla Fiorentina per 38 milioni di euro complessivi versati nelle casse dei viola.



Stando a quanto scrive il quotidiano la sua posizione alla Vecchia Signora sarebbe in bilico, non è infatti scontata la permanenza. Sulle sue tracce si stanno già muovendo Lazio e Marsiglia, due piste da monitorare con grande attenzione in caso di addio. Le prossime settimane saranno decisive per scoprire quale sarà il futuro di Nico.