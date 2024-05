È stata anche colpa di chi davanti ha improvvisamente rallentato: nel girone di ritorno laha viaggiato a una media di 1,27 punti e non ha vinto in trasferta addirittura da gennaio (contro il Lecce). Sicuramente non era pensabile che Allegri potesse contendere fino all'ultimo lo scudetto all'Inter, considerati i limiti dell'organico, ma nemmeno l'allenatore può essere soddisfatto dell'involuzione osservata dopo il giro di boa.Pur essendo in linea con gli obiettivi fissati dalla società, essendo vicino al piazzamento in Champions e in finale di Coppa Italia, il suo futuro resta avvolto nel mistero. Forse qualcosa si potrà intuire già dopo la partita all'Olimpico, in un senso o nell'altro.