Futuro Di Lorenzo: il segnale del giocatore

Continua a tenere banco in casa Napoli la situazione di Giovanni Di Lorenzo. Il difensore, che questa sera sarà impegnato con l'Italia nella prima gara di Euro2024, ha intanto lanciato un segnale di riavvicinamento al club di Aurelio De Laurentiis, almeno virtuale.Di Lorenzo, scrive il Corriere dello Sport, ha repostato tra le sue una story pubblicata dall’account ufficiale del Calcio Napoli, dedicata proprio al capitano e all’inizio della sua avventura in Germania. Niente male, al tempo dei social e in tempi di burrasca: somiglia tanto a un primo segnale di disgelo, seppur virtuale.