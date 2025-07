Getty Images

CorSport - Di Gregorio ha le idee chiare sul futuro

Un Mondiale per Club da protagonista per Michele Di Gregorio che a Torino è arrivato un'estate fa dal Monza tra l'accoglienza generale dei tifosi. Le richieste dall'estero che si sono susseguite negli scorsi mesi, ma alla fine stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport l'estremo difensore della Juventus ha le idee chiare sul suo futuro. Di Gregorio infatti che è cresciuto nel settore giovanile dell'Inter e poi ha giocato con il Monza oggi vede solo la Juventus nel suo futuro e vorrebbe restare a Torino a lungo. Una buona notizia quindi per la Vecchia Signora.