CorSport - David alla Juventus, cosa manca

56 minuti fa



Jonathan David secondo il Corriere dello Sport avrebbe accettato di trasferirsi alla Juventus, tuttavia ci sarebbero da limare ancora dei dettagli per ultimare il trasferimento. Infatti il primo sarebbe le commissioni richieste dagli agenti. L'entourage chiederebbe 15 milioni di commissioni, cifra ritenuta troppo elevata dalla Juventus che vorrebbe abbassarle. Per quanto riguarda il contratto invece ci sarebbe già un'intesa per un triennale o quadriennale da 6 milioni a stagione più due di bonus legati a obiettivi personali e di squadra. Sembrerebbe superata la concorrenza di Fenerbache e Arabia Saudita.