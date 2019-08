Cristiano Ronaldo vuole la conferma di Gonzalo Higuain alla Juventus. Questo quanto racconta Il Corriere dello Sport oggi, che sottolinea come il fenomeno portoghese sia il "principale sponsor" del Pipita per restare in bianconero. Oltre a CR7, anche Maurizio Sarri sarebbe felice di trattenere l'argentino in rosa, per quanto consapevole che un rinforzo in attacco è necessario, in particolare dopo le prossime cessioni di Mario Mandzukic, vicino al Manchester United, e Moise Kean, prossimo all'ufficialità con l'Everton. E Higuain potrebbe quindi restare alla Juventus.