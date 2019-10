Antonio Conte contro la sua ex Juventus. Con un obiettivo ben preciso, per il derby d'Italia di questa sera allo stadio San Siro. Lo racconta Il Corriere dello Sport:



"Perché Conte, per la prima volta, potrebbe violare quel senso di invulnerabilità che accompagna la Juve da otto anni. Punta a renderla umana, attaccabile, generando dubbi, insicurezze, pressioni. Ecco la missione affidata ai nerazzurri, reduci dalla notte del Camp Nou, in cui l’ex ct azzurro avrebbe voluto vederli assatanati per 95 minuti e non solo nei primi sessanta, come è accaduto sino alla rimonta blaugrana guidata da Messi e Suarez. È come se Inter e Juve si fossero date appuntamento a San Siro. Si annuseranno, si guarderanno negli occhi, si misureranno in attesa di ritrovarsi il primo marzo, tra quasi cinque mesi, all’Allianz Stadium. Conte è temuto, non solo perché ha vinto alla guida della Juve i primi tre scudetti della serie portata avanti da Allegri. Buffon e Bonucci, nei giorni scorsi, ne hanno parlato con estremo rispetto. Sanno dove porterà l’Inter. Intuiscono un duello sino all’ultima giornata".