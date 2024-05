Il nome di Manuel, giocatore uruguaiano in forza al, è finito nei radar dellacome possibile rinforzo per il centrocampo della Vecchia Signora. Il giocatore infatti non ha trovato molto spazio cone potrebbe lasciare Parigi. Secondo quanto riportato da Corriere dello Sport, potrebbe esserci un'altra pretendente all'ex. Ilcon la formula del prestito per il centrocampista dei francesi. Cosa che potrebbe fare anche la