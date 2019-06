Italo Cucci, nel proprio editoriale su Il Corriere dello Sport, non è andato per il sottile nei confronti della Juventus e del rapporto sul mercato con la Fiorentina, in particolare nell'ambito di un possibile affare per Federico Chiesa. Queste le sue parole: "Commisso è partito bene. Non solo difendendo la sua difficile scelta ma concretizzandola con un gesto che deve riuscirgli fino in fondo: trattenere Chiesa. Non solo perché Federico è un ottimo giocatore ma per rompere quell’abitudine a farsi cortigiani degli Agnelli. Ben venga dunque chi può sfidare la Juve non cominciando a potenziarla vendendole il proprio miglior giocatore".