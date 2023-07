Come scrive il Corriere dello Sport, gli avvocati del giocatore stanno studiando i contratti da 20 milioni di euro a stagione mentre la Lazio sta definendo le modalità di pagamento dei 40 milioni dell'offerta. Si sta trattando, ma se tutto continuerà a filare liscio nelle prossime ore Milinkovic- Savic si trasferirà in Arabia, precisamente all'Al-Hilal. Ora si aspetta solo il via libera dei legali per le firme sui contratti, come si legge. Con la Juve sempre più lontana, a questo punto.