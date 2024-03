Non si è chiusa la vicenda che riguarda Francesco Acerbi, accusato di razzismo da parte di Juan Jesus. Come racconta il Corriere dello Sport, c’è un particolare, che è stato notato dagli uomini della Procura. Il fatto che Acerbi, già in campo, chieda scusa a Juan Jesus. Se non ha fatto nulla, perché lo fa?Il quotidiano ricostruisce quando successo a San Siro in Inter-Napoli. Juan Jesus parla animatamente con l’arbitro La Penna. Fa vedere il patch sul braccio “Keep Racism Out” e gli dice:ui lo sa cosa mi ha detto». Dialogo che è stato ascoltato anche da Lissone, dove c’erano Di Paolo e Valeri. La Penna parla a lungo con il giocatore, cerca di calmarlo, di capire le sue ragioni. Una ricostruzione che sarà ripetuta anche agli uomini della Procur(che sarà chiamato a confermare anche le accuse dettagliate postate su Instagram), ma anche lo stesso arbitro e - se risultasse necessario - qualche giocatore. Per cercare di arrivare ad un punto fermo.