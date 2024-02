Come racconta Il Corriere dello Sport, anche i tifosi inglesi delhanno accolto con soddisfazione il passaggio di Carlosalla. La stragrande maggioranza di loro, infatti, lo vede come un giovane molto promettente, che però deve ancora sgrezzarsi e che forse ha pagato dazio per non avere trovato la giusta collocazione nello scacchiere del suo allenatore (ha giocato mezzala, centravanti e trequartista). Per loro, si tratta di un “win-win”. O torna dopo essere cresciuto e avere imparato alla corte di Massimiliano Allegri, oppure il club incasserà un bel pacchetto di milioni per il prossimo mercato.