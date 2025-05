CorSport - Cambiaso al Manchester City? La condizione di mercato

un' ora fa



La Juventus inizia a pensare alle prossime mosse in entrata ed in uscita verso il calciomercato estivo. Nel mercato di gennaio gia si era mosso qualcosa per il trasferimento di Andrea Cambiaso al Manchester City ma alla fine si è concluso con un nulla di fatto. Stando a quanto riferisce questa mattina il Corriere dello Sport tuttavia si potrebbe riaprire questo scenario di mercato nel corso della sessione estiva. Il discorso in estate potrebbe tornare di forte attualità, anche e soprattutto nel caso in cui la Juve non dovesse riuscire a centrare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League.