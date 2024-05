Apre così il Corriere dello Sport, che spiega come "con chiunque uno parli tra i capi dello Stato Maggiore del Bologna ti garantisce che il difensore romano rappresenta il simbolo della svolta e dello sbarco in Champions League, e sarebbe terribilmente sbagliato se con il passare del tempo da Joey Saputo in giù dovessero rivisitare questa loro attuale posizione". La volontà è quella di costruire un Bologna forte, competitivo su tre fronti, Europa, campionato e Coppa Italia. Perciò, dopo che Thiago Motta ha deciso di andarsene e che Joshua Zirkzee molto probabilmente lo seguirà il pensiero che possa farlo anche Calafiori disturba eccome. Se poi - si legge - dovesse addirittura cederlo alla Juventus (di Motta) sarebbe il colmo, un’ammissione di Grande Debolezza, dopo quello che è stato il comportamento di Cristiano Giuntoli da gennaio in avanti nei confronti del Bologna. Ma Bologna, città e squadra, vuole credere che Calafiori non si faccia attrarre dalle sirene, dopo tutto quello che il Bologna ha fatto per lui nell’estate passata.Calafiori è uno dei tesori del Bologna che in città vorrebbero veder giocare con la maglia rossoblù in giro per l’Europa, e se di fronte a una super offerta in Premier League la partenza verrebbe digerita, per niente al mondo (appunto) passerebbe sopra a una sua cessione alla Juventus, prosegue il quotidiano. Cosa accadrebbe nel caso in cui Calafiori dovesse puntare i piedi per andarci?, conclude il quotidiano.