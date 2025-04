Bremer corre verso il Mondiale per Club: la volontà della Juventus e i prossimi passi verso il rientro

Juventus, le ultime su Bremer

Corre verso il rientro in campo il difensore della Juventus Gleison. Dopo sei mesi dall'intervento chirurgo al ginocchio sinistro il brasiliano è tornato ad allenarsi in campo, questo è quello che è bastato per far tornare a brillare gli occhi dei tifosi della. Bremer è tornato alla Continassa e prosegue, spedito, il suo recupero volto al rientro in campo.Il centrale difensivo si era infortunato nella sfida di Lipsia ed è un infortunio molto grave che lo ha costretto a saltare quasi l'intera stagione. Una brutta tegola per la Juventus vista l'importanza in campo ed in spogliatoio del difensore brasiliano per la Juventus. Tutto ora prosegue senza fretta ma senza sosta, il programma di riabilitazione dicon quello previsto e così proseguirà: senza alcun tipo di forzatura.L'obiettivo della Juventus è quello di avere Bremer pronto ed al meglio per l'inizio della stagione 2025/2026. Si vede però la luce in fondo al tunnel. C'è anche la possibilità di rivederlo a metà giugno per il Mondiale per Club negli Stati Uniti. Lo stesso Gleison scalpita ed ha voglia di tornare in campo ma vuole continuare con la linea della precauzione per evitare di imbattersi in nuovi infortuni. Potrebbe farcela per il Mondiale per Club, sì, ma senza forzature.





