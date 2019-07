Il futuro di Nicolò Zaniolo resta diviso tra la possibile permanenza alla Roma, in cui è esploso nel finale della scorsa stagione, e due possibili destinazioni: Juventus o Tottenham. Gli Spurs, però, al momento sembrano favoriti per il suo acquisto e, secondo quanto riportato oggi da Il Corriere dello Sport, Zaniolo gradirebbe la destinazione, convinto che la Premier League possa essere la soluzione ideale per poter migliorare come calciatore, agli ordini di un manager del livello di Mauricio Pochettino.