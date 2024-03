Caos arbitri: arriva il sostegno della FIGC di Gravina

Lasi schiera al fianco degli. Stando a Il Corriere dello Sport, in questo momento di grande tensione con costanti attacchi sia dall'esterno che dall'interno (basti seguire l'inchiesta delle Iene), l'e i suoi tesserati hanno trovato un appoggio concreto nella Federcalcio di GabrieleLe parti, come riferisce il quotidiano, si vedranno addirittura a Roma, trasformando il solito meeting tecnico online in una riunione faccia a faccia richiesta dal designatore Gianluca, anticipando anche i raduni previsti durante la sosta per le Nazionali a Coverciano. Gravina, del resto, conta molto sul voto degli arbitri in assemblea per lanciare le sue riforme e rilanciare la sua posizione, anche di fronte ai club e allache stanno minacciando la scissione dalla FIGC proponendo di affidarsi a un ente terzo.Ricevi tutte le notizie più fresche e selezionate direttamente dalla nostra redazione, in diretta e gratuitamente! Non perderti nemmeno un colpo sul mondo dello sport, con un focus speciale sulla Juventus e tanto altro!È semplice e gratuito! Clicca su questo link e ISCRIVITI.