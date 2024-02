C'è il tridente offensivo nel futuro di questa Juventus? Allegri lo ha provato in modo più convinto contro il Verona, dopo un tentativo contro l'Udinese. Il successo non è arrivato ma certo è che schierare contemporaneamente Yildiz e Chiesa ai lati di Vlahovic può essere il segno dell'avvio di una rivoluzione, scrive il Corriere dello Sport. Le prove in allenamento continuano e chissà allora se potremmo vedere questa soluzione con più continuità e per più tempo rispetto a quanto successo fino ad ora. Già in passato Allegri ha abituato a cambiare pelle in corso alla squadra, soprattutto nei momenti di difficoltà come quello che sta vivendo in questo momento la Juve.