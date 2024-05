Allegri ha risposto alla Juventus: pochi margini per il licenziamento per giusta causa

Lo scontro, le contestazioni, l'intervento dei legali. Sono i passaggi di una separazione ancora lunga, quella tra la Juventus e Massimiliano Allegri, che si sono lasciati dopo l'infuocata notte di coppa, dopo essere tornati ad alzare un trofeo, e l'hanno fatto senza risparmiarsi nulla. Qualche giorno, ormai, è passato, ma viene da chiedersi come andrà a finire.Allegri aveva 5 giorni di tempo per rispondere alle contestazioni della società che motivavano l'esonero. Lo sfogo con gli arbitri, il litigio con il direttore di Tuttosport, quello con Giuntoli e così via. E l'ha fatto. Come spiega il Corriere dello Sport, non sembrerebbero esserci margini per un licenziamento per giusta causa. Più probabile un accordo tra le parti, non ancora intavolato. C'è comunque la comune volontà di chiudere questa vicenda.