Un nuovo impegno per la Juve, un nuovo risultato da ottenere anche per Massimiliano Allegri, che ad ogni partita sa di essere possibilmente nel mirino, dei tifosi e della critica. Missione scudetto per Max? Come scrive Zazzaroni sul Corriere dello Sport: "Per vincere lo scudetto, Allegri dovrebbe compiere un autentico miracolo sperando al tempo stesso nel fallimento non di una ma di tutte e tre le big. Chi - non essendo tifoso schierato - considera questa Juve da scudetto, non aspetta altro che Allegri fallisca per rilanciare la litania del tecnico superato e finito. Puro onanismo. Un umanissimo vizio, per di più inutile, visto che – opinione strettamente personale – a giugno Max lascerà la Juve con un anno di anticipo anche per salvaguardare il fegato dei suoi numerosi antipatizzanti".