Oltre alla mancanza di liquidità immediata, che rende quasi superflua qualsiasi operazione di mercato in entrata al momento, l'alleanza traè estremamente convinta. Il gruppo si presenta come un solido nucleo in cui tutti si supportano reciprocamente, dimostrando dedizione assoluta in campo. Si ritiene che modificare gli equilibri attuali e mettere in discussione la fiducia accordata ai giocatori sarebbe poco vantaggioso. Attualmente, il roster è composto da 22 giocatori (23 con il terzo portiere Pinsoglio), consentendo a Allegri di alternare ruoli e compiti senza compromettere il rendimento, l'intensità e l'attenzione della squadra. Lo rivela l'edizione odierna del Corriere dello Sport.