CorSport - Adzic verso il prestito: le destinazioni

un' ora fa



La Juventus continua a lavorare sul mercato sia in entrata che in uscita. Tra i probabili giocatori in uscita per giocare con continuità e poter fare esperienza c'è il centrocampista montenegrino Vasilije Adzic come riferisce questa mattina il Corriere dello Sport. Il centrocampista infatti si muove in direzione prestito. Possibili destinazioni? Qualche interesse dalla Serie A ma al momento lo scenario più probabile sembra essere quello del prestito in Serie B per completare la sua crescita e ritornare alla Juventus da protagonista.