L'Inter avrebbe anche provato ad insistere, per capire se ci fosse lo spazio per una correzione di rotta. Niente da fare e il giocatore ha garantito che manterrà questa posizione anche davanti alla Procura federale. Per ragioni di opportunità la scelta del club è stata quella di rimanere in silenzio senza emettere nuovi comunicati dopo quello di lunedì. Dentro Viale della Liberazione, riferisce il Corriere dello Sport, c'è imbarazzo ed è stato fatto notare ad Acerbi come sarebbe stato opportuno evitare le dichiarazioni rilasciate davanti la stazione di Milano. Eventuali sanzioni però saranno messe in atto solo dopo che la procura avrà preso delle decisioni sulla vicenda.