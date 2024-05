100 milioni per la Juventus, con Allegri



Il tesoretto finale

100 milioni di euro: è questa l'eredità che lascia Massimiliano, almeno secondo il Corriere dello Sport. Ed è un discorso prettamente, puramente, non proprio simbolicamente, economico.Partiamo dai soldi. Lati accoglie con un assegno da 30 milioni di euro, mentre il Mondiale per club offre una cifra variabile tra i 30 e i 50 milioni, anche se la FIFA è ancora incerta. La partecipazione alla Final Four di Supercoppa in Arabia garantisce 2 milioni, che possono salire fino a 8 in caso di vittoria. Per il posizionamento in campionato, la terza o quarta posizione frutta dai 12 ai 14 milioni, senza dimenticare i premi relativi alla Coppa Italia.Questi comprendono 400 mila euro per la vittoria agli ottavi contro la, 850 mila ai quarti contro il Frosinone, 1,7 milioni per la doppia semifinale contro la Lazio e 2 milioni per la partecipazione alla finale. In caso di successo finale, la Juventus incasserà 10 milioni.Con queste cifre, la stagione die compagni potrebbe chiudersi con un tesoro compreso tra gli 80 e i 100 milioni di euro. Metà di questi fondi ripareranno i conti societari ancora in difficoltà, mentre l'altra metà sarà destinata al mercato, con l’obiettivo principale di acquistare Teun. L'olandese potrebbe essere l'avversario della Juventus per un'ultima volta all'Olimpico, nella serata in cui Allegri punta a vincere la sua quinta Coppa Italia, superando Eriksson e Mancini, fermi a quota quattro, e diventando il Re di Coppa.L'Atalanta fa paura, ma la Juventus ha già dimostrato di poterla affrontare con successo: i due pareggi in Serie A di questa stagione sono stati esempi di applicazione tattica impeccabile, con soli 5 tiri in porta concessi all'agguerrita formazione di Gasperini.Vai su 'segui' per essere sempre aggiornato sulle ultime notizie, analisi approfondite, e contenuti esclusivi che riguardano laSiamo qui per portarvi dentro ildella, condividendo con voi ogni emozione, vittoria e sfida.