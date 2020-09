Il corso Uefa A è il secondo livello più alto di formazione per un allenatore: abilita ad allenare settori giovanili e calcio femminile in tutte le categorie, il calcio maschile fino alla Serie C, e a far parte degli staff tecnici di tutte le categorie, Serie A compresa. A prendere parte al corso, iniziato oggi a Coverciano, pure delle vecchie conoscenze della Juventus come Andrea Barzagli, Alberto Aquilani e Antonio Nocerino. Per Barzagli, peraltro, si era parlato anche di un possibile futuro incarico nella squadra di Pirlo. Intanto, sta cominciando a formarsi.