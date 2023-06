Il presidente dell', ha parlato del futuro di Vicario a Lady Radio: "Ci sono delle squadre interessate che hanno fatto domanda, un paio dall'estero e con una c'è un discorso piuttosto avviato. Anche stamani, anche più di me. E mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all'estero e sarebbero interessati a Vicario. Per me conta anche l'amicizia e da vari mesi questo club mi ha manifestato il suo interesse"."Noi lo riscattammo per rivenderlo, pagandolo anche molto per le nostre casse. E pensavamo che la Fiorentina fosse una delle società interessate così come il Napoli e l'Inter. Per noi è motivo d'orgoglio che oggi Guglielmo sia nel mirino di squadre importanti. Vicario è anche una persona speciale, non solo un calciatore. Io di donne non me ne intendo ma di uomini un po' di più. Mi colpisce: ieri è tornato dalla Nazionale ed è venuto a regalarmi la maglia. Ha la maturità e l'equilibrio di un cinquantenne. Sembra una macchina da guerra se pensiamo all'atleta".